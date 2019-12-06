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"Арсенал" забил четыре мяча "Локомотиву" в матче РПЛ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 4:0 нанесли поражение московскому "Локомотиву" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Все голы состоялись во втором тайме, их авторами стали Игорь Горбатенко (48-я минута), Евгений Луценко (63, 78) и Горан Чаушич (83).

"Локомотив" доигрывал матч в меньшинстве: на 73-й минуте вторую желтую карточку получил Мацей Рыбусь.

В первом тайме группа болельщиков "Локомотива" покинула стадион в знак протеста против задержаний фанатов в Петербурге.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Арсенал" – на шестой строчке (25).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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