Алина Загитова приостановила карьеру

Алина Загитова во время финала Гран-при-2019 Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алина Загитова приняла решение приостановить свою карьеру.

"У меня сейчас все есть в жизни и всегда должно чего-то не хватать. Я хочу, чтобы у меня вернулось желание вернуться на старты. Я не ухожу из большого спорта, но не буду участвовать в чемпионате России в Красноярске. Я без отбора не претендую на участие в чемпионатах Европы и мира, так как я всегда отбиралась по спортивному принципу", - сказала фигуристка в эфире Первого канала.

В свою очередь, тренер спортсменки Этери Тутберидзе подчеркнула, что ожидает, что ее воспитанница со временем изменит свое решение.

"Это решение, к сожалению, не было случайным, Алина уже 1,5 года озвучивала его. Эти 1,5 года, которые что она выступала, были сложными. Мы всей федерацией пытались уговорить ее продолжить. Она приходит, работает, мы позволили Алине принять это решение, чтобы она побыстрее соскучились и вернулась обратно", - сказала Тутберидзе.

17-летняя Алина Загитова - олимпийская чемпионка-2018, чемпионка мира-2019, победительница чемпионата Европы-2018. Также в 2018 году она выиграла чемпионат России, годом ранее - финал Гран-при. В составе российской команды стала серебряным призером ОИ-2018 в командных соревнованиях, серебро у нее и в ряде других международных турнирах.