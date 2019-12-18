Церемония открытия Евро-2020 в Петербурге пройдет на Дворцовой площади

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Торжества, приуроченные старту петербургской части чемпионата Европы по футболу 2020 года, пройдут на Дворцовой площади северной столицы, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы обсуждаем культурную программу, открытие турнира состоится на Дворцовой площади - это подарок Санкт-Петербурга всем болельщикам европейского футбола. Мы надеемся на интерес к нашей стране и культуре", - сказала Голодец журналистам по итогам заседания попечительского совета Российского футбольного союза в среду.

По ее словам, подготовка к Евро-2020 "идет полным ходом".

"Первый матч сборная России сыграет 13 июля в Санкт-Петербурге - это будет большим праздником российского футбола. Мы готовимся к нему", - отметила вице-премьер.

"Мы обсудили (на попечительском совете РФС - ИФ) основные направления развития РФС. Замечательно, что они включают в себя не только профессиональный футбол, но и детский и женский футбол - как профессиональный, так и любительский. Обсуждали развитие пляжного, мини-футбола, школьные и студенческие лиги, даже киберфутбол. У каждого направления есть свои цели и стратегии. Это амбициозная программа", сказала Голодец.

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 европейский городах, включая Санкт-Петербург.