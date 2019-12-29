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Россия проиграла США на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России потерпели поражение от сверстников из команды США на проходящем в Чехии чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу сборной США.

На 37-й минуте американец узбекского происхождения Артур Калиев поразил ворота сборной России, игравшей на тот момент в меньшинстве.

Через семь секунд американцы развили свой успех: гол на счету Ника Робертсона.

В начале третьего периода в составе сборной США вновь отличился Калиев. Гол получился курьезным: после броска Калиева шайба проскользнула между щитками вратаря Амира Мифтахова. После этого Мифтахова на льду уже не видели, его заменил Ярослав Аскаров.

Через несколько минут россияне ответили голом Александра Романова. Этот гол оказался последним в матче.

Команда США набрала 6 очков и лидирует в группе В. Россия, у которой 3 балла, опустилась на второе место. По 3 очка также в активе Германии, Чехии и Канады, имеющих по игре в запасе.

Последний матч группового этапа сборная России проведет с Германией 31 декабря. В четвертьфинал выходят по четыре из пяти команд обеих групп.

В другой группе лидирует Финляндия – 7 очков. Далее идут Швеция (5), Швейцария (3), Словакия (3), Казахстан (0). Финляндия и Казахстан сыграли по три матча, остальные команды – по два.

Ранее россияне уступили Чехии (3:4) и разгромили Канаду (6:0).

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