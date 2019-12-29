Россия проиграла США на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России потерпели поражение от сверстников из команды США на проходящем в Чехии чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу сборной США.

На 37-й минуте американец узбекского происхождения Артур Калиев поразил ворота сборной России, игравшей на тот момент в меньшинстве.

Через семь секунд американцы развили свой успех: гол на счету Ника Робертсона.

В начале третьего периода в составе сборной США вновь отличился Калиев. Гол получился курьезным: после броска Калиева шайба проскользнула между щитками вратаря Амира Мифтахова. После этого Мифтахова на льду уже не видели, его заменил Ярослав Аскаров.

Alright @usahockey , we will hop on the "Arty-Party" bandwagon. 😬 Kaliyev with his SECOND of the night gives 🇺🇸 a 3-0 lead. #WorldJuniors pic.twitter.com/CUlZpLpO4N — IIHF (@IIHFHockey) 29 декабря 2019 г.

Через несколько минут россияне ответили голом Александра Романова. Этот гол оказался последним в матче.

Beautiful pass by Alexander Khovanov sets up Alexander Romanov's goal and they bridge the gap to 2. #WorldJuniors



🇺🇸 3

🇷🇺 1 pic.twitter.com/QUvi4cRK7J — IIHF (@IIHFHockey) 29 декабря 2019 г.

Команда США набрала 6 очков и лидирует в группе В. Россия, у которой 3 балла, опустилась на второе место. По 3 очка также в активе Германии, Чехии и Канады, имеющих по игре в запасе.

Последний матч группового этапа сборная России проведет с Германией 31 декабря. В четвертьфинал выходят по четыре из пяти команд обеих групп.

В другой группе лидирует Финляндия – 7 очков. Далее идут Швеция (5), Швейцария (3), Словакия (3), Казахстан (0). Финляндия и Казахстан сыграли по три матча, остальные команды – по два.

Ранее россияне уступили Чехии (3:4) и разгромили Канаду (6:0).