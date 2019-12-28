Россия с рекордным счетом победила Канаду на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение сверстникам из команды Канады на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) в пользу россиян. Голы провели Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов, Григорий Денисенко.

Это – крупнейшая победа россиян над Канадой в истории молодежных чемпионатов мира. "Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию.

Все команды группы В имеют после второго по 3 очка. С учетом дополнительных показателей они располагаются в турнирной таблице в следующем порядке: Россия, США, Чехия, Германия, Канада.

Для выхода в четвертьфинал нужно занять место выше последнего, пятого.

Чемпионат мира проходит в Чехии.