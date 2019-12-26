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Сборная России уступила чехам в первом матче молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России уступила чехам в первом матче молодежного ЧМ по хоккею
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по хоккею со счетом 3:4 уступила хозяевам турнира сборной Чехии в первом матче группового этапа молодежного чемпионата мира (среди игроков до 20 лет).

В составе российской команды шайбы забросили Егор Замула (11-я и 27-я минута) и Василий Подколзин (14).

В следующем матче сборная России встретится с Канадой 28 декабря. Игра начнется в 21:00 мск. После этого российская команда сыграет со сборными США и Германии.

Молодежный чемпионат мира проходит в Чехии с 26 декабря по 5 января.

хоккей сборная России МЧМ Чехия

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