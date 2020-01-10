Стал известен состав сборной РФ на мужскую и женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России (СБР) определил состав участников мужской и женской эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщается в твиттере СБР.

От российской команды в мужской эстафете выступят Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

В женской эстафете Росию представят Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января.