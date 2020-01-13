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Кокорин вместе с "Зенитом" отправился на тренировочный сбор в Катар

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" отправился на первый тренировочный сбор в Катар, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

В составе команды в Катар поехали 27 игроков, включая нападающего Александра Кокорина, который возвращается в большой футбол после того, как провел время в заключении.

17 сентября прошлого года полузащитник Павел Мамаев, нападающий Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Все они до этого были лишены свободы за драки в центре Москвы.

В отличие от Кокорина, оставшегося в "Зените", Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" (по взаимному согласию сторон). И вскоре подписал контракт с "Ростовом". Возобновить выступления в официальных матчах они смогут в начале этого года.

За плечами Мамаева и Кокорина числятся матчи за сборную России.

футбол ФК Зенит Александр Кокорин

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