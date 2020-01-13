Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл восьмой этап "Дакара"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем восьмого этапа ралли-рейда "Дакар-2020" в Саудовской Аравии.

Вторым стал экипаж под управлением Антона Шибалова, также представляющий команду из Набережных Челнов. В тройку лучше также попал чех Алеш Лопрайс (Praga).

Четвертым стал экипаж Дмитрия Сотникова ("КАМАЗ-Мастер"), пятым – Эдуард Николаев, также выступающий за эту команду. Ранее сообщалось, что из-за поломки машины действующий победитель "Дакара" Николаев покидает марафон. Однако россиянину удалось возобновить гонку, но в общий зачет его результаты входить не будут.

Лидером общего зачета остается Каргинов, далее идут Шибалов и белорус Сергей Вязович (MAZ). Сотников занимает пятое место.

Старт и финиш восьмого этапа проходил в Вади-аль-Давасир. Протяженность этапа составила 716 км (спецучасток – 477 км).

В этом году "Дакар" впервые проходит на территории Саудовской Аравии.