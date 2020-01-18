Российский теннисист Рублёв выиграл второй турнир подряд

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублёв выиграл теннисный турнир серии ATP в австралийской Аделаиде.

В решающем матче он переиграл Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР со счетом 6:3, 6:0.

Relentless from Rublev! 🏆@AndreyRublev97 defeats Harris 6-3, 6-0 to win his 8th straight match and 2nd consecutive title.#AdelaideTennis pic.twitter.com/YjVcwYwqVy — Tennis Channel (@TennisChannel) January 18, 2020

Это уже вторая победа российского теннисиста в январе: ранее он стал победителем турнира в Дохе.

На следующей неделе он начнет свое выступление на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге он сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.