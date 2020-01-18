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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Российский теннисист Рублёв выиграл второй турнир подряд

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублёв выиграл теннисный турнир серии ATP в австралийской Аделаиде.

В решающем матче он переиграл Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР со счетом 6:3, 6:0.

Это уже вторая победа российского теннисиста в январе: ранее он стал победителем турнира в Дохе.

На следующей неделе он начнет свое выступление на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге он сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

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