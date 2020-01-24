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Ученые включили футбольных фанатов в группу риска получения инфаркта

Ученые включили футбольных фанатов в группу риска получения инфаркта
Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Преданные футбольные болельщики во время матчей любимой команды переживают столь сильно, что рискуют получить инфаркт, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на данные исследования оксфордского Центра исследования сплоченности общества.

Ученые исследовали слюну фанатов сборной Бразилии во время исторического поражения национальной команды от немцев во время ЧМ-2014. В полуфинале мирового первенства пятикратные чемпионы мира разгромно уступили со счетом 1:7.

Во время этой встречи уровень гормона кортизола у исследуемых фанатов буквально зашкалил. Как отмечают медики, такое значительное превышение нормы опасно вызывает повышения кровяного давления и влечет за собой риск инфаркта.

Разницы между уровнем стресса, испытываемого любителями и любительницами футбола, исследователи не выявили, развеяв таким образом миф о том, что мужчины - более преданные фанаты, нежели женщины.

Как пояснила доктор Марта Ньюсон, фанаты, которые остро чувствуют свое единения с командой, ощущая себя с ней одним целым, испытывают высочайший психологический стресс во время игры.

Если повышенный уровень кортизола сохраняется длительное время, это ведет к сужению кровеносных сосудов, повышению давления, ухудшению состояния при наличии проблем с сердцем.

Повышенный уровень этого гормона также создает у человека чувство обреченности, ощущение, что они находятся в опасности и их жизнь под угрозой.

В связи с этим доктор Ньюсон рекомендует включать после матчей спокойную музыку и приглушать свет на стадионах. Также она не исключила, что клубы могли бы устраивать экспресс-тестирования для самых преданных своих фанатов.

Сборная Германии в 2014 году стала чемпионом мира, победив на турнире, который проходил в Бразилии.

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