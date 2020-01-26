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Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Коби Брайант. Архивное фото.
Фото: Reuters

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экс-баскетболист НБА Коби Брайант разбился на вертолете недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает издание TMZ.

Личный вертолет Брайанта упал возле города Калабасаса в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния еще с тремя людьми и пилотом. В результате падения никто не выжил, пишет TMZ.

По данным издания, причина катастрофы расследуется.

Телеканалу ABC подтвердили гибель пятерых человек в результате крушения вертолета в округе Лос-Анджелес, однако телеканал не располагает информацией о том, кому принадлежал вертолет и кто находился на его борту.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году, выступая на протяжении всех 20 лет в "Лейкерс", завоевав с командой пять чемпионских титулов (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Он получал звание MVP НБА в 2008 году, а также MVP финала в сезоне-2009/10. На счету американца 18 Матчей звезд НБА.

Коби Брайант

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