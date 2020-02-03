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Арестованный боксер Кушиташвили временно исключен из сборной России

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Боксер Георгий Кушиташвили исключен из состава сборной России в качестве наказания за инцидент с нападением на представителя Росгвардии, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Он временно исключен из состава сборной, но, думаю, он не вернется в нее", - сказал Кремлев.

Он заявил, что Кушиташвили мог завоевать на летней Олимпиаде 2020 года медаль, однако из-за ареста он пропустит соревнования. "Никто не сомневался, что его арестуют на два месяца. Он совершил проступок - ударил росгвардейца. Пусть посидит, подумает. Как спортсмена, столько лет отдавшего боксу, бросать не будем, будем оплачивать адвокатов", - сказал Кремлев.

Ранее в понедельник 235-й гарнизонный военный суд до 1 апреля заключил под стражу двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца. По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрёл около 0,61 грамма кокаина, при задержании сломал сотруднику Росгвардии нос.

Спортсмен сообщил журналистам, что не употреблял наркотики ранее и не понимает, что сейчас происходит. Адвокат Кушиташвили Александр Дегтерёв сообщил "Интерфаксу", что, по его информации, у спортсмена нашли не наркотическое вещество, а седативное, которое ему не принадлежит.

Как сообщалось, накануне сотрудники Росгвардии задержали двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили и ещё одно боксера - Овика Оганнисяна. По словам представителя Росгвардии Валерия Грибакина, росгвардейцы обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться в одном из подъездов.

Георгий Кушиташвили

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