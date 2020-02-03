Боксера Кушиташвили заподозрили в хранении наркотиков и насилии к представителю власти

По словам защитника, у спортсмена изъяли не наркотики, а седативное вещество, которое ему не принадлежит

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Двухкратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили подозревается в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, сообщил его защитник Александр Дегтерев.

"Георгий пока в статусе подозреваемого, обвинение еще не предъявлено. Он подозревается по двум статьям - 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и 228 УК РФ (хранение наркотиков)", - сказал Дегтерев в понедельник "Интерфаксу" в 235-м военном гарнизонном суде, где будет слушаться дело.

Он отметил, что с момента задержания и до доставки в Хамовнический отдел полиции прошло много времени, и боксер мог выкинуть вещество, если бы знал о нем.

"По моей информации, у Кушиташвили найдено не наркотическое вещество, а седативное, которое ему не принадлежит", - подчеркнул адвокат. По словам защитника, спортсмен, готовящийся к сборам, не мог употреблять седативные вещества, которые расслабляют мышцы. Кроме того, по словам адвоката, Кушиташвили каждую неделю проходил проверки на запрещенные вещества.

Как сообщалось, накануне сотрудники Росгвардии задержали двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили и еще одно боксера - Овика Оганнисяна. Как отметили в Росгвардии, сотрудники ведомства обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульной машины попытались скрыться в подъезде. Во время проверки эти мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования росгвардейцев, а один из них напал на сотрудника Росгвардии - ударил его по лицу.

В Росгварди добавили, что при личном досмотре у одного из задержанных изъяли пакетик с кокаином.