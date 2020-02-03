СКА впервые победил "Спартак" в сезоне КХЛ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА добились победы над московским "Спартаком" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу СКА.

Соперники встретились в рамках чемпионата в четвертый раз, предыдущие три матча завершились победами "Спартака".

СКА, обеспечивший место в плей-офф, занимает вторую строчку в Западной конференции. "Спартак" – на пятом месте: путевку в плей-офф он себе пока не гарантировал.