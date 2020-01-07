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"Спартак" победил СКА в матче КХЛ

Это третья победа москвичей над СКА в нынешнем сезоне

"Спартак" победил СКА в матче КХЛ
Игрок "Спартака" Илья Зубов (на первом плане) и вратарь СКА Магнус Хелльберг (на втором плане)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" нанесли поражение петербургскому СКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака".

В составе московской команды голами отметились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл. В составе СКА единственный гол провел Андрей Кузьменко.

Это третья победа "Спартака" над СКА в нынешнем сезоне. 7 и 20 октября москвичи в Петербурге победили армейцев со счетом 3:2. В первом случае в овертайме, во втором – в основное время.

"Спартак" в этом сезоне играет под руководством Олега Знарка – бывшего наставника СКА.

"Спартак" набрал 56 очков и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. СКА здесь на втором месте, 63 очка.

хоккей КХЛ

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