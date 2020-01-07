"Спартак" победил СКА в матче КХЛ
Это третья победа москвичей над СКА в нынешнем сезоне
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" нанесли поражение петербургскому СКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат встречи, прошедшей в Москве, - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака".
В составе московской команды голами отметились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл. В составе СКА единственный гол провел Андрей Кузьменко.
Это третья победа "Спартака" над СКА в нынешнем сезоне. 7 и 20 октября москвичи в Петербурге победили армейцев со счетом 3:2. В первом случае в овертайме, во втором – в основное время.
"Спартак" в этом сезоне играет под руководством Олега Знарка – бывшего наставника СКА.
"Спартак" набрал 56 очков и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. СКА здесь на втором месте, 63 очка.
Статистика победы 📈 pic.twitter.com/4qw85Y94Ug— Spartak Moscow (@spartak_hc) 7 января 2020 г.