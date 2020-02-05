Новый тренер "Барселоны" отказался вмешаться в конфликт Месси с руководством клуба

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен отказался вмешиваться в заочный спор главной звезды клуба Лионеля Месси и спортивным директором ФК Эриком Абидалем.

Как сообщает The Daily Mail, специалист заявил, что у него нет на это времени, так как он сфокусирован только на футболе.

Между тем, конфликт Месси и Абидаля, может закончиться отставкой последнего, отмечает издание. Ранее аргентинский футболист резко ответил на слова спортивного директора, заявившего в интервью, что некоторые игроки недостаточно усердно работали под руководством бывшего тренера Эрнесто Вальверде.

Месси в своем инстаграме потребовал, чтобы Абидаль назвал этих игроков, так как в противном случае он просто бездоказательно раздувает конфликт. Кроме того, нападающий заявил, что руководство клуба должно само нести ответственность за свои решения.

Однако СМИ напоминают, что, предположительно, в контракте Месси учтена возможность его ухода по окончании этого сезона.