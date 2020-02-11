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В Киеве не исключили подачи совместной с Белоруссией заявки на проведение Олимпиады

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о совместном с Белоруссией принятии Олимпийских игр заслуживает глубокого изучения.

"По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована" - сказал Гончарук на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХII Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

В миреЛукашенко предложил провести Олимпиаду в Белоруссии совместно с Украиной или РоссиейЧитать подробнее

По словам министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, традиционно подготовка к таким масштабным спортивным событиям ведется на протяжении 5-10 лет.

"Мы предлагаем, для того, чтобы определить возможность... совместного проведения таких игр с Белоруссией, детально изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Белоруссии, опыт других стран по подготовке", - добавил он.

Бородянский предложил национальным олимпийским комитетам создать совместную рабочую группу для изучения таких возможностей.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы провести Олимпийские игры совместно с РФ или Украиной. "Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - заявил он.

Украина Белоруссия Олимпиада

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