Скончался бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает официальный твиттер сборной России.

Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 лет



Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича pic.twitter.com/43IHvdx5mL — Сборная России (@TeamRussia) February 11, 2020

Валерий Рейнгольд родился в Москве. В 15 лет перешел в московский "Спартак", в 1960 году дебютировал за основную команду. В составе красно-белых он провел 176 матчей.

Вместе со "Спартаком" выиграл чемпионат СССР в 1962 году, дважды завоевывал Кубок страны.

Также футболист выступал за воронежский "Труд" и ярославский "Шинник".

После окончания спортивной карьеры работал в различных сферах, часто выступал в качестве футбольного эксперта.