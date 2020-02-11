Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

Скончался бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает официальный твиттер сборной России.

Валерий Рейнгольд родился в Москве. В 15 лет перешел в московский "Спартак", в 1960 году дебютировал за основную команду. В составе красно-белых он провел 176 матчей.

Вместе со "Спартаком" выиграл чемпионат СССР в 1962 году, дважды завоевывал Кубок страны.

Также футболист выступал за воронежский "Труд" и ярославский "Шинник".

После окончания спортивной карьеры работал в различных сферах, часто выступал в качестве футбольного эксперта.

Хроника 05 января 2019 года – 11 февраля 2020 годаУмершие знаменитости
футбол Спартак

Новости

Усманов передал в музей в Лозанне рукопись манифеста барона де Кубертена

Джефф Монсон сдаст ЕГЭ в Подмосковье

Джефф Монсон сдаст ЕГЭ в Подмосковье

"Сельта" вырвала победу над "Севильей" после замены Смолова

Сборная России стала последней на шведском этапе Еврохоккейтура

Глава французской Федерации фигурного катания покинул пост из-за скандала

Глава французской Федерации фигурного катания покинул пост из-за скандала

ФК "Спартак" выиграл межсезонный турнир в Катаре

Путин и Лукашенко прервали переговоры для игры в хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на Шведских играх

Допинг в российском спорте

В РФС не получали сообщений о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В РФС не получали сообщений о недопуске сборной России к ЧМ-2022

Очередной хет-трик Овечкина вывел его в лидеры среди снайперов в НХЛ

Очередной хет-трик Овечкина вывел его в лидеры среди снайперов в НХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');