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"Барыс" обыграл клуб "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанский клуб "Барыс" (Нур-Султан) одержал домашнюю победу над соперниками из уфимского "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая на домашней арене "Барыса", закончилась со счетом 2:1. В составе "Барыса" отличились Никита Михайлис (29-я минута) и Кертис Волк (46). У уфимцев шайбу забросил Артем Сергеев (7-я минута).

"Барыс" с 82 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" идет шестым на Востоке с 66 баллами.

Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф КХЛ.

Следующую встречу "Барыс" проведет 24 февраля во Владивостоке, где сыграет с местным "Адмиралом". "Салават Юлаев" 23 февраля в гостях сыграет против "Металлурга" (Магнитогорск).

Барыс Салават Юлаев

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