"Барыс" обыграл клуб "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанский клуб "Барыс" (Нур-Султан) одержал домашнюю победу над соперниками из уфимского "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, проходившая на домашней арене "Барыса", закончилась со счетом 2:1. В составе "Барыса" отличились Никита Михайлис (29-я минута) и Кертис Волк (46). У уфимцев шайбу забросил Артем Сергеев (7-я минута).
"Барыс" с 82 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" идет шестым на Востоке с 66 баллами.
Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф КХЛ.
Следующую встречу "Барыс" проведет 24 февраля во Владивостоке, где сыграет с местным "Адмиралом". "Салават Юлаев" 23 февраля в гостях сыграет против "Металлурга" (Магнитогорск).