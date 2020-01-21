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Шарапова усомнилась, что сыграет на Australian Open в следующем году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова не уверена, что сыграет на турнире серии Большого шлема Australian Open в следующем году.

"Не знаю, не знаю", - сказала Шарапова, слова которой приводит пресс-служба турнира.

"Мне сложно сказать, что произойдет через 12 месяцев, я еще не думала о том, какой у меня впереди будет график", - отметила 32-летняя спортсменка.

Во вторник Шарапова со счетом 3:6, 4:6 проиграла хорватке Донне Векич в первом круге Australian Open-2020 и выбыла из дальнейшей борьбы.

Сейчас россиянка занимает 145-е место в рейтинге WTA, в основную сетку Australian Open она попала по специальному приглашению (wild card) от организаторов турнира.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров Большого шлема, в том числе Australian Open в 2008 году.

теннис Мария Шарапова

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