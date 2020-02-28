Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Новый президент ВФЛА Евгений Юрченко Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко.

Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу. За него проголосовало 53 делегата конференции, против него - семь. Три человека воздержались.

51-летний Евгений Юрченко в 2009-2010 гг. занимал пост гендиректора телекоммуникационного холдинга "Связьинвест", ныне - член совета директоров Объединенной авиастроительной компании

Других кандидатов на пост президента ВФЛА к пятнице выдвинуто не было. При этом изначально было зарегистрировано четыре кандидата: Юрченко, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский (Волгоградская область), тренер ЦСКА Михаил Гусев (Нижегородская, Тульская области) и президент федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов (Москва, Белгородская область).

Евгений Юрченко избран Президентом ВФЛА (53 - за, 3 - воздержались, 7 - против) pic.twitter.com/ThjzViefQ1 — RUSAF (@rusaf_official) February 28, 2020

В конце ноября прошлого года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина. Они были обвинены в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место своего пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

23 ноября на внеочередном заседании исполкома ВФЛА Шляхтин снял с себя полномочия, исполняющим обязанности стала глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.