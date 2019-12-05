Глава РУСАДА предложил создать рабочую группу по восстановлению ВФЛА

В ее состав должны войти руководители РУСАДА, представители World Athletics, Минспорта и ОКР

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус вторично предложил спортивным властям свой план по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной легкоатлетической федерации (World Athletics).

"Это вторая попытка спасти нашу легкую атлетику. К сожалению, мое первое заявление от 13 мая 2019 года не было услышано нашими спортивными властями. Итог катастрофический, и я никого не пугал ранее, и не пугаю сейчас. Считаю, наши девчонки и ребята из легкой атлетики достойны лучшего, достойны иметь право выступать на ведущих спортивных аренах мира без каких-либо ограничений", - заявил "Интерфаксу" Ганус.

В первом пункте документа предлагается создать рабочую группу, в состав которой войдут представители РУСАДА в лице Гануса и его заместителя Маргариты Пахноцкой, два представителя ВФЛА в лице исполняющего обязанности президента федерации Юлии Тарасенко и представителя правления, представители World Athletics и независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), представители Комиссии спортсменов ВФЛА, заслуженные спортсмены-легкоатлеты, не причастные к допинговому скандалу, а также представители министерства спорта и Олимпийского комитета России.

Созданная рабочая группа должна будет утвердить и.о. президента и управляющую команду ВФЛА, которые в максимально короткий срок должны будут подготовить "исчерпывающий перечень первоочередных мер, в состав которых должны войти меры по восстановлению ВФЛА, который утверждается и контролируется Рабочей группой ВФЛА".

В антикризисном плане сообщается, что сразу после формирования рабочих органов "должен быть подготовлен реестр всех кризисных вопросов ВФЛА, послуживших основанием выдвижения обвинений против AIU и отстранения прежнего руководства ВФЛА".

Кроме этого, должна быть создана экспертная группа, которая совместно с РУСАДА, AIU и правоохранительными органами проведут расследование "по всем критическим делам ВФЛА".

В течение трех месяцев после формирования новых рабочих органов ВФЛА должна быть разработана дорожная карта по восстановлению ВФЛА в международной федерации.

Согласно плану, предлагается отстранить весь тренерский состав национальной сборной по легкой атлетике.

Должна быть произведена ревизия управленческого состава ВФЛА, с отстранением в полном составе действующих органов управления ВФЛА от управления федерацией, лиц, действия которых могут быть признаны основанием для возникновения и развития допингового кризиса и его условий в легкой атлетике России, находящихся под расследованием, в дисквалификации, а также ранее находившихся в дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Планируется сформировать новые рабочие органы ВФЛА на всех уровнях, создать независимую Комиссию спортсменов, состоящую из атлетов, не связанных с допинговыми нарушениями.

Предлагается отстранить от работы со спортсменами всех врачей ВФЛА, имеющих отношение к допинговому кризису.

Также должен быть создан Комитет по этике ВФЛА.

Аналогичные меры Ганус уже предлагал в мае этого года.