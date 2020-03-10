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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Матч сборных Молдавии и России по футболу оказался под угрозой срыва

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Продажа билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России по футболу, запланированный на 31 марта в Кишиневе, приостановлена, сообщила во вторник пресс-служба Федерация футбола Молдавии.

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Отмечается, что это связано с отменой в Молдавии массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.

"В соответствии с заявлением, опубликованным сегодня министерством здравоохранения, труда и социальной защиты по поводу "отмены массовых демонстраций в соответствии с рекомендациями ВОЗ", Федерация футбола Молдовы приняла решение отложить продажу билетов на товарищеский матч Молдова - Россия, запланировано на 31 марта в Кишиневе", - говорится в сообщении.

О возобновлении продажи билетов будет сообщено позднее.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) заявила, что федерация футбола Молдавии не сообщала об изменении планов по проведению матча.

футбол

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