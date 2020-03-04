РФС не будет спешить с проведением матчей без зрителей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз пока не планирует проводить матчи премьер-лиги или Кубка России без зрителей, заявил президент РФС Александр Дюков.

"Что касается лиги и Кубка России, соревнования планируется проводить со зрителями. Конечно, лиги рассматривают разные варианты, в том числе, должен быть готов "план Б". Что касается решения проводить матчи со зрителями ли без, это прерогатива властей, которые отвечают за вопросы здоровья ", - сказал Дюков в среду журналистам.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 28 февраля повысила до "очень опасного" риск глобального распространения коронавируса.

Общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро среды, 4 марта, превысило 92,5 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.