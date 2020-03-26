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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48

Коронавирус и перенос ОИ не повлияют на судебные тяжбы между ВАДА и РУСАДА

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса и перенос летних Олимпийских игр-2020 на следующий год не влияют на разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в Спортивном арбитраже, сообщили "Интерфаксу" в CAS в четверг.

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"Решение МОК и оргкомитета "Токио- 2020" о переносе Олимпийских игр не влияет на процедуру в CAS между РУСАДА и ВАДА, которая проходит в соответствии с планом", - заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что слушания состоятся не раньше конца апреля и будут закрытыми.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией независимого комитета по соответствию ВАДА отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом отмечалось, что "чистые" спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Это решение вступит в силу, если его подтвердит CAS по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА.

ВАДА в начале февраля сообщило, что направило в CAS запрос о том, чтобы слушания были публичными. Позднее CAS заявил, что после запроса от ВАДА нужно получить ответ РУСАДА.

Третьими сторонами в деле между ВАДА и РУСАДА будут Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный паралимпийский комитет (МПК), Международная федерация хоккея (ИИХФ), ряд других федераций и отдельные российские спортсмены.

ВАДА РУСАДА

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