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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:40

Тренер мужской сборной России по боксу заразился коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России сообщила о заражении коронавирусом тренера чемпиона мира 2019 года Глеба Бакши Антона Кадушина.

"Один из тренеров мужской сборной России по боксу Антон Кадушин, который работает с чемпионом мира-2019 в весовой категории до 75 кг Глебом Бакши, сообщил о заражении коронавирусом. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, реагируя на данную информацию, заявил, что организация всячески помогает специалисту, а также заверил, что среди боксеров национальной сборной нет заболевших", - говорится в сообщении пресс-службы федерации в четверг.

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По словам Кремлева, в федерации" несколько дней назад владели информацией о положительном тесте".

"Мы все это время контролируем ситуацию. По имеющейся информации, у него легкая форма заболевания, но он находится на домашней самоизоляции с первого дня после возвращения из Лондона. Мы держим руку на пульсе: к нему каждый день приезжают врачи, немного поменяли курс лечения. Антон говорит, что по его собственным ощущениям, ему легче. Федерация бокса России поможет всем необходимым, это наш тренер. Как иначе?" - сказал Кремлев.

"Что касается спортсменов, то у них каждый день берут анализы, контролируют ситуацию. С божьей помощью пока заболевших нет. Мы стараемся держать ситуацию под контролем и готовы принять самые экстренные меры", - добавил он.

Кадушин, в свою очередь, призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике, он также сообщил, что находит свое состояние стабильным.

"Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19. Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. На сегодняшний день состояние мое оцениваю как стабильное, температура прыгает от 38,4 по ночам до 36,7 днем. Берегите себя, все будет хорошо", - написал тренер в инстаграме.

Кадушин вместе со сборной России посещал Лондон, где 16 марта, на третий соревновательный день, досрочно была приостановлена европейская олимпийская квалификация.

Ранее стало известно, что по возвращении домой из столицы Великобритании у представителей сборных Турции и Хорватии по боксу был выявлен коронавирус.

бокс коронавирус

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