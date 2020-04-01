77 российских спортсменов за рубежом нуждаются в эвакуации из-за COVID-19

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министерство спорта сообщило, что сейчас за рубежом находятся 119 российских спортсменов, часть из них в условиях пандемии коронавируса нуждается в эвакуации.

"В общей сложности на сегодняшний день 119 человек из сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны находятся за пределами Российской Федерации. Из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам. По каждому случаю составлен план эвакуации", - говорится в сообщении.

В частности, из Турции планируется возвращение 11 человек сборной Красноярского края по триатлону и 25 человек Пермского женского футбольного клуба "Звезда - 2005". 32 представителя сборной Свердловской области по лёгкой атлетике будут эвакуированы из Киргизии и два человека из Узбекистана.

Будет предоставлена помощь представителю сборной Воронежской области по велоспорту, находящемуся в ОАЭ, представителю сборной Тульской области по велоспорту, который находится на Кипре, а также представителям сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находятся в Индонезии.

В минувшие выходные из Киргизии в Москву вернулись 25 членов сборной России по легкой атлетике, а также 57 спортсменов и членов команд из Новосибирской, Омской и Тюменской областей, которые находились на территории республики на спортивных сборах.

"Минспорт России находится в постоянном контакте с субъектами Российской Федерации, руководителями делегаций, спортивных федераций, а также с Оперативным штабом по предполагаемым датам эвакуации", - говорится в сообщении.

Минспорт рекомендовал общероссийским спортивным федерациям отменить поездки на спортивные мероприятия и загранкомандировки спортивных делегаций в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, в среду начал работу колл-центр при оперативном штабе Минспорта по противодействию COVID-19. На горячую линию по номеру телефона 8-495-995-05-38 можно обращаться круглосуточно.