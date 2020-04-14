"Тур де Франс" отложат из-за коронавируса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Велогонка "Тур де Франс" не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC News.

"Тур де Франс", похоже, будет отложена после продления правительством Франции запрета на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что ограничения на публичные мероприятия будут действовать до середины июля.

Самая известная велогонка в мире должна состояться с 27 июня по 19 июля. Ранее были отменены многодневная велогонка "Джиро д'Италия", а также однодневные соревнования "Милан - Сан-Ремо", "Тур Фландрии" и "Париж - Рубе". Чемпионат мира по шоссейным гонкам по-прежнему планируется провести в конце сентября в Швейцарии.