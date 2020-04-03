РПЛ нацелилась доиграть сезон в начале июня - середине июля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Клубы Российской премьер-лиги на совещании в пятницу подтвердили желание доиграть оставшиеся туры чемпионата, прерванного из-за распространения коронавируса, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендации УЕФА доиграть чемпионат до конца августа. Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и лиги", - цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ по итогам совещания.

"Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти", - отметил глава РПЛ

Прядкин отметил, что руководители клубов РПЛ договорились не переманивать игроков, имея финансовое преимущество при нынешнем экономическом положении.

"Из-за пандемии коронавируса клубы по всему миру сейчас несут колоссальные убытки, и для сохранения финансовой стабильности необходимо идти на компромиссы в вопросе временного снижения зарплат. Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентельменскому соглашению, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую", - сказал глава лиги.

"Но я уверен, что в сложившихся обстоятельствах все футболисты проявят осознанность и смогут найти взаимопонимание со своими клубами. Более того, я знаю, что многие уже об этом договорились", - добавил он.

Ранее Российский футбольный союз заявил о том, что пауза в футбольных соревнованиях в стране продлится до 31 мая.