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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06

В "Формуле-1" допустили, что чемпионат в 2020 году не состоится вообще

В "Формуле-1" допустили, что чемпионат в 2020 году не состоится вообще
Фото: Reuters

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор компании Liberty Media, владеющей правами на "Формулу-1", Грег Маффей заявляет об отсутствии гарантий, что сезон в 2020 будет проходить.

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"Мы рассматриваем гипотетические ситуации, в которых будет ноль гонок, а также другие, с 15-18 этапами без болельщиков", - приводит слова Маффея Marca.

"У нас нет никаких гарантий, что сезон начнется", - сказал Маффей.

Из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" пока еще так и не стартовал. Первый этап чемпионата, Гран-при Австралии, наряду с некоторыми другими, был отменен. Часть этапов перенесли на неопределенный срок.

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Между тем, организаторы российского этапа "Формулы-1" в Сочи недавно заявляли о том, что продолжают подготовку к проведению гонки.

"Мы тщательно следим за развитием событий (с коронавирусной инфекцией - ИФ), прислушиваемся к рекомендациям и указаниям государственных органов и экспертов, а также находимся в постоянном контакте с представителями "Формулы-1", - сообщил генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов 10 апреля.

Гран-при России должен пройти с 25 по 27 сентября.

автоспорт Формула-1

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