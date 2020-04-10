В Сочи заявили об отсутствии намерения отменять Гран-при России "Формулы-1"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сочи продолжает подготовку к Гран-при России "Формулы-1", который планируется провести на автодроме города-курорта с 25 по 27 сентября.

"Мы тщательно следим за развитием событий (с коронавирусной инфекцией - ИФ), прислушиваемся к рекомендациям и указаниям государственных органов и экспертов, а также находимся в постоянном контакте с представителями "Формулы-1", - сообщил журналистам в пятницу генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов.

Он отметил, что из-за карантина автодром сейчас закрыт, на объекте находятся только дежурные бригады службы эксплуатации, все остальные сотрудники - на удаленке.

"Но мы пока продолжаем готовиться к Гран-при", - подчеркнул Титов.

Как сообщалось, в календарь сезона-2020 изначально входило 22 этапа, но из-за распространения инфекции был отменен Гран-при Монако, и на неопределенный срок перенесены этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Канаде и Азербайджане.