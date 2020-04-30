Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения

Александр Овечкин Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин получил статус лучшего левого нападающего в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с начала эры расширения (1967 год).

Как сообщается на сайте лиги, рейтинг был составлен на основе опроса экспертов сайта НХЛ, каждый из которых должен был назвать по 16 лучших левых нападающих (в порядке убывания) по их мнению. В опросе приняли участие 13 человек, 12 из них поставили на первое место Овечкина, еще один – на четвертое.

В итоге россиянин набрал 205 баллов.

Второе место, набрав 185 баллов, занял бывший канадский форвард Люк Робитайл (168), выигравший с "Детройтом" Кубок Стэнли" в 2002 году.

В тройку лучших также попал еще один экс-канадский нападающий Брендан Шэнахэн, выигравший с "Детройтом" Кубок Стэнли трижды – в 1997, 1998 и 2002 годах.

На 12-м месте в рейтинге фигурирует россиянин Илья Ковальчук (54 очка), в НХЛ игравший за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль". Ныне он – игрок "Вашингтона".