НХЛ возобновит сезон

Сезон продолжится матчами плей-офф, регулярный чемпионат завершен досрочно

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига решила возобновить сезон-2019/20. Но, как сообщается на сайте НХЛ, сезон продолжится матчами уже не регулярного чемпионата, а плей-офф.

Регулярный же чемпионат завершен досрочно.

В плей-офф на этот раз вышли не традиционных 16, а 24 команды - по 12 лучших из Западной и Восточной конференций. В связи с неравным количеством проведенных матчей в регулярном чемпионате на момент возникновения паузы в турнире, команды были отобраны по лучшему проценту побед.

Следующая стадия турнира начнется квалификационным раундом с участием 16 команд. По четыре лучших клуба каждой из конференций проведут круговой турнир (по три матча в рамках конференции), чтобы определить посев для первого раунда. К ним вскоре присоединятся по четыре команды конференций, отобранные по итогам серий квалификационного отбора.

Кто сыграет в круговом турнире

В Восточной конференции борьбу за лучший номер посева проведут "Бостон", "Тампа Бэй", "Вашингтон" и "Филадельфия", в Западной - "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас" и "Даллас".

Кто сыграет в квалификационной стадии

Квалификационные пары Восточной конференции выглядят следующим образом: "Питтсбург" - "Монреаль", "Каролина" - "Нью Йорк Рейнджерс", "Нью-Йорк Айлендерс" - "Флорида", "Торонто" - "Коламбус".

Пары Западной конференции: "Эдмонтон" - "Чикаго", "Нэшвилл" - "Аризона", "Ванкувер" - "Миннесота", "Калгари" - "Виннипег".

Серии будут длиться до трех побед.

Отборочный и круговой турниры будут проходить в двух городах. Даты и места проведения турниров будут определены позднее.

Сезон в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте.