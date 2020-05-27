Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00

НХЛ возобновит сезон

Сезон продолжится матчами плей-офф, регулярный чемпионат завершен досрочно

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига решила возобновить сезон-2019/20. Но, как сообщается на сайте НХЛ, сезон продолжится матчами уже не регулярного чемпионата, а плей-офф.

Регулярный же чемпионат завершен досрочно.

В плей-офф на этот раз вышли не традиционных 16, а 24 команды - по 12 лучших из Западной и Восточной конференций. В связи с неравным количеством проведенных матчей в регулярном чемпионате на момент возникновения паузы в турнире, команды были отобраны по лучшему проценту побед.

Следующая стадия турнира начнется квалификационным раундом с участием 16 команд. По четыре лучших клуба каждой из конференций проведут круговой турнир (по три матча в рамках конференции), чтобы определить посев для первого раунда. К ним вскоре присоединятся по четыре команды конференций, отобранные по итогам серий квалификационного отбора.

Кто сыграет в круговом турнире

В Восточной конференции борьбу за лучший номер посева проведут "Бостон", "Тампа Бэй", "Вашингтон" и "Филадельфия", в Западной - "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас" и "Даллас".

Кто сыграет в квалификационной стадии

Квалификационные пары Восточной конференции выглядят следующим образом: "Питтсбург" - "Монреаль", "Каролина" - "Нью Йорк Рейнджерс", "Нью-Йорк Айлендерс" - "Флорида", "Торонто" - "Коламбус".

Пары Западной конференции: "Эдмонтон" - "Чикаго", "Нэшвилл" - "Аризона", "Ванкувер" - "Миннесота", "Калгари" - "Виннипег".

Серии будут длиться до трех побед.

Отборочный и круговой турниры будут проходить в двух городах. Даты и места проведения турниров будут определены позднее.

Сезон в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте.

хоккей Национальная хоккейная лига НХЛ

Новости по теме

Новости

Овечкин в девятый раз лучшим снайпером чемпионата НХЛ

Овечкин в девятый раз лучшим снайпером чемпионата НХЛ

"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

Соревнования IRONMAN в Петербурге перенесли на 2021 год

Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК "Металлург"

Российская премьер-лига-2019/20

Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию

Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию

Владелец "Спартака" Федун выписан после коронавируса

Сезон в баскетбольной Евролиге досрочно завершен

Сезон в баскетбольной Евролиге досрочно завершен

Бывший главный тренер "Интера" Симони умер в возрасте 81 года

Российская премьер-лига-2019/20

Гендиректор "Локомотива" назвал чрезмерно опасным возобновление РПЛ в июне

Гендиректор "Локомотива" объяснил решение расстаться с Семиным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');