НХЛ приостановила сезон в связи с угрозой распространения COVID-19

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о паузе в сезоне в связи с угрозой коронавируса.

"В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, и после консультаций с медицинскими экспертами и созыва телефонной конференции Совета управляющих, Национальная хоккейная лига объявляет, что она приостановит сезон-2019/20, начиная с сегодняшних игр", - приводит пресс-служба лиги слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна.

Беттмэн подчеркнул, что НХЛ старается следовать поручениям экспертов в области здравоохранения и местных властей, "одновременно готовясь к любым возможным событиям, не принимая преждевременных или ненужных мер".

"Однако, после вчерашних новостей о том, что игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус, и учитывая, что наши лиги делят много помещений и раздевалок, становится вероятным, что некоторые члены сообщества НХЛ в какой-то момент могут сдать положительный тест на коронавирус. Продолжать игры в такое время становится неуместно", - пояснил он.

В НХЛ осталось провести 189 матчей, в том числе 10 запланировано на четверг. Регулярный сезон должен был закончиться 4 апреля, а плей-офф Кубка Стэнли - начаться 6 апреля.

Ранее в четверг стало известно, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о приостановке сезона на неопределенный срок из-за обнаруженного у одного из игроков команды "Юта Джаз" (Солт-Лейк-Сити) коронавируса.