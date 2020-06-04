"Формула-1" задумалась о проведении в Сочи двух этапов Гран-при

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Руководство чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" рассматривает возможность проведения в Сочи в 2020 году двух этапов вместо одного, сообщает Auto Motor und Sport.

В настоящее время организаторы чемпионата работают над составлением календаря на сезон, который был сорван из-за пандемии коронавируса.

В "Формуле-1" отмечают, что Россия сильно пострадала от коронавируса, но основной удар приняла на себя Москва. Сочи же оценивается идеальным местом с точки зрения инфраструктуры: отели находятся в шаговой доступности от "Сочи Автодрома", что позволяет легко соблюдать требуемые гигиенические нормы.

Ранее "Формула-1" отменила и перенесла целый ряд этапов к настоящему моменту так и не стартовавшего чемпионата. 2 июня руководство "Королевских гонок" опубликовало календарь на первые восемь этапов сезона-2020. Согласно календарю первый этап пройдет в Австрии 3-5 июля, восьмой – в Италии 4-6 сентября. При этом в Австрии и Великобритании должны пройти по два этапа.

Что касается Гран-при России в Сочи, то изначально его проведение было запланировано на 25-27 сентября.

В апреле генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов заявлял об отсутствии планов отменять в этом году Гран-при России.