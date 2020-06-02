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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:01

"Формула-1" стартует в начале июля в Австрии

"Формула-1" стартует в начале июля в Австрии
Фото: Reuters

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Первый этап в рамках чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в 2020 году пройдет в Австрии 3-5 июля.

Пресс-служба "Формулы-1" опубликовала календарь первых восьми этапов чемпионата, старт которого сорвался из-за пандемии коронавируса. Согласно ему, первым этапом будет Гран-при Австрии, вторым через неделю – Гран-при Штирии, также в Австрии.

Два этапа запланированы в Великобритании, по одному – в Венгрии, Бельгии, Испании и Италии. Итальянский этап закрывает программу первых восьми Гран-при, он пройдет 4-6 сентября.

Отмечается, что первые заезды будут проходить без зрителей.

В дальнейшем "Формула-1" разработает календарь и оставшихся этапов, среди которых запланирован Гран-при России в Сочи (25-27 сентября). Организаторы рассчитывают провести 15-18 этапов, тогда как изначально было запланировано 22.

Из-за пандемии коронавируса часть этапов "Формулы-1" была отменена, другая часть перенесена на более поздний срок.

автоспорт Формула-1

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