Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:47

Федерер больше не сыграет в 2020 году

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что в нынешнем году больше не сможет выступить в турнирах.

Как объяснил спортсмен в своем твиттере, это связано с недавно перенесенной операцией на правом колене.

В настоящее время 38-летний спортсмен является четвертой ракеткой мира.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. На Australian Open-2020 он установил рекорд по числу участий на этом турнире – 21-й раз.

В мае он был объявлен самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes.

теннис Роджер Федерер

Новости по теме

Новости

Возобновление Лиги чемпионов запланировано на 8 августа

Михаэля Шумахера прооперируют с применением стволовых клеток

Михаэля Шумахера прооперируют с применением стволовых клеток

Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" пройдет в Петербурге

Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры

Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Роналду первым из футболистов стал миллиардером
Российская премьер-лига-2019/20

Глава РФС констатировал 50-процентные убытки клубов из-за COVID-19

Глава РФС констатировал 50-процентные убытки клубов из-за COVID-19

Вслед за сборной России Брагин возглавил СКА

Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

НБА объявила о решении возобновить сезон

В "Росгонках" заявили о готовности Сочи принять два этапа "Формулы-1"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');