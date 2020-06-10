Федерер больше не сыграет в 2020 году

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что в нынешнем году больше не сможет выступить в турнирах.

Как объяснил спортсмен в своем твиттере, это связано с недавно перенесенной операцией на правом колене.

В настоящее время 38-летний спортсмен является четвертой ракеткой мира.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. На Australian Open-2020 он установил рекорд по числу участий на этом турнире – 21-й раз.

В мае он был объявлен самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes.