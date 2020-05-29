Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых атлетов 2020 года по версии Forbes.

Как сообщается на сайте журнала, в отчетном году Федерер заработал $106,3 млн.

Во главе рейтинга он оказался впервые. Наивысший до этого показатель - второе место в 2019 году. В прошлом году он стал пятым.

Следом за ним располагаются три футболиста: португалец Криштиану Роналду ($105 млн), аргентинец Лионель Месси ($104 млн) и бразилец Неймар ($95,5 млн). Пятерку самых высокооплачиваемых замкнул американский баскетболист Леброн Джеймс ($88,2 млн).

Россияне в топ-100 (его замыкает испанский футболист Серхио Рамос, заработавший $21,8 млн) отсутствуют.

Наибольшее представительство в сотне лучших – баскетболисты. Их здесь 35, в общей сложности они заработали $1,2 млрд. Далее идут представители американского футбола (31; $926 млн), футбола (14; $613 млн), тенниса (6; $296 млн), бокса/ММА (5; $236 млн), гольфа (4; $183 млн), автоспорта (3; $119 млн), бейсбола (1; $27 млн), крикета (1; $26 млн).