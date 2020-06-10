Все оставшиеся матчи чемпионата РПЛ покажут бесплатно

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Все матчи оставшихся туров чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги будут показаны на федеральном канале "Матч ТВ".

"Поскольку на стадионы планируется пускать минимальное количество болельщиков (не более 10% от общего количества мест на трибунах), РПЛ, "Матч ТВ" и клубы Лиги приняли решение о показе игр сезона в федеральном эфире и обеспечить зрителям максимальный эффект присутствия", - говорится в сообщении пресс-службы "Матч ТВ".

Ранее практиковалось часть игр показывать на федеральном "Матч ТВ", часть – на требующем внесение оплаты канале "Матч Премьер".

Возобновление чемпионата-2019/20 ожидается 19 июня. Как сообщалось, первым матчем после паузы станет в этот день игра 23-го "Крылья - Советов" - "Ахмат" в Самаре. Она начнется в 18:00 по московскому времени. Также 19 июня сыграют "Сочи" - "Ростов", начала их игры запланировано на 20:00.

20 июня сыграют "Урал" - "Рубин" (14:00), "Арсенал" - "Спартак" (16:30) и ЦСКА - "Зенит" (19:00).

На 21 июня также запланированы три игры: "Уфа" – "Тамбов" (16:00), "Локомотив" – "Оренбург" (17:30), "Краснодар" – "Динамо" (20:00).

Заключительный 30-й тур запланирован 22 июня. Финал Кубка России пройдет 25 июля.