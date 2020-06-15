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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:51

Экс-футболист сборной Мексики Падилья умер от коронавируса

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Мексики по футболу Аарон Падилья скончался в возрасте 77 лет, сообщает мексиканский "Пумас", цвета которого он защищал на клубном уровне.

"Вы были и будете примером для новых поколений, которые увидят в вас качества, необходимые для того, чтобы стать великим игроком "Пумаса" и национальной сборной", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает Aristeguinoticias.com, причиной смерти ветерана мексиканского футбола стал COVID-19.

В составе сборной Мексики Падилья принял участие в чемпионатах мира 1966 и 1970 годов.

футбол Мексика коронавирус

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