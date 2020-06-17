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Несвоевременный поход в магазин привел к дисквалификации чемпиона мира в беге на 100 м

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира в беге на 100 м американец Кристиан Коулман временно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Причиной наказания стали три пропуска спортсменом допинг-теста за год – 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года.

Как сообщал "Би-би-си", спортсмен пытался оспорить ставший роковым третий пропуск допинг-теста. 9 декабря допинг-офицер прибыл к Коулману, чтобы провести процедуру тестирования, однако не застал спортсмена на месте. Сам Коулман утверждал, что в это время ходил по магазинам, и посетовал, что допинг-офицер не связался с ним. Однако AUI не принял эти объяснения, сославшись на то, что представитель антидопинговой компании и не должен звонить спортсмену, если тот не находится по указанному адресу.

В соответствии с рекомендациями AIU, атлет несет ответственность за пропущенные тесты, если он не находится в указанном месте в течение часа – с того момента, как прибыл допинг-офицер.

легкая атлетика допинг

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