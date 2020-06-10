МОК утвердил решение лишить Каниськину серебра ОИ-2012 в ходьбе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Исполнительный олимпийский комитет принял решение утвердить лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года российской легкоатлетки Ольги Каниськиной, сообщает пресс-служба МОК.

Ранее Каниськина, специализирующаяся в спортивной ходьбе, была признана нарушившей антидопинговые правила. Ее результаты были аннулированы по решению Спортивного арбитражного суда.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Каниськина финишировала второй вслед за своей соотечественницей Еленой Лашмановой (дистанция 20 км), ставшей олимпийской чемпионкой.

Каниськина стала не единственным отечественным представителем ходьбы, кто лишился медали Игр-2012. Помимо нее в нарушении антидопинговых правил был уличен Сергей Кирдяпкин, выигравший мужскую дистанцию 50 км.

Кроме олимпийских наград, эти спортсмены были лишены наград и других крупных соревнований: Каниськина - золотых медалей чемпионатов мира 2009 и 2011 годов, Кирдяпкин - Кубка мира 2012 года и чемпионата мира 2009 года.