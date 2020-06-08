Чемпиона Европы в прыжках в высоту Шустова дисквалифицировали на 4 года

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Чемпион России и Европы в прыжках в высоту Александр Шустов признан нарушившим антидопинговые правила Всемирной легкоатлетической ассоциации.

"Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что в соответствии с решением Международного спортивного арбитражного суда Александр Шустов (...) признан нарушившим антидопинговые правила Всемирной легкоатлетической ассоциации (п. 32.2.b "Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода")" - говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики

Спортсмен дисквалифицирован на четыре года - с 5 июня 2020 года по 4 июня 2024 года.

Сообщается, что аннулированию подлежат его результаты, показанные с 8 июля 2013 по 7 июля 2017 годы.

Шустов в 2010 году выиграл чемпионаты Европы и России.