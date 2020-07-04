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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

Финн Боттас выиграл квалификацию первого в сезоне этапа "Формулы-1"

Финн Боттас выиграл квалификацию первого в сезоне этапа "Формулы-1"
Пилот команды Mercedes Валттери Боттас во время квалификации Гран-при Австрии
Фото: Reuters

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии, стартового этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формулы-1" в 2020 году.

Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Третьим – нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri (ранее – Toro Rosso) стал 13-м.

Гонка в рамках Гран-при Австрии пройдет в воскресенье.

Традиционно стартующий в марте чемпионат "Формулы-1" в 2020 году был сорван из-за пандемии коронавируса: некоторые этапы были отменены, некоторые - перенесены. В результате этого сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле.

автоспорт Формула-1

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