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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04

Болиды команды F1 Mercedes окрасили в черный цвет в знак борьбы с расизмом

Болиды команды F1 Mercedes окрасили в черный цвет в знак борьбы с расизмом
Фото: Mercedes

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Команда Mercedes окрасила в черный цвет болиды, в которых ее гонщики будут выступать в сезоне-2020 чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Как сообщается на сайте команды, преобладающий черный цвет машин приурочен акции "против расизма и дискриминации во всех формах".

"В 2020 году мы решили участвовать в гонке на черном фоне в качестве публичного обязательства улучшить разнообразие нашей команды - и четко заявить, что мы выступаем против расизма и всех форм дискриминации", - говорится в заявлении команды.

На болидах будут размещены призыв "конец расизму" (End Racism) и хэштег #WeRaceAsOne.

Выступающий за Mercedes шестикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон отметил важность акции своей команды.

"Я лично испытал расизм в своей жизни и видел, как моя семья и друзья испытывают расизм, и я говорю от всего сердца, когда я призываю к изменениям", - сказал он.

Традиционно стартующий в марте чемпионат "Формулы-1" в 2020 году был сорван из-за пандемии коронавируса. Старт сезона в итоге состоится в ближайший уикенд в австрийском Шпильберге.

автоспорт Формула-1 Mercedes

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