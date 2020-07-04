Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

"Спартак" проиграл "Тамбову" в домашнем матче РПЛ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:3 проиграли на своем поле "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 36-й минуте Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти, вывел "Спартак" вперед. На 60-й минуте Валерий Чуперка сравнял счет. Через четыре минуты счет стал 2:1 в пользу "Спартака" благодаря голу Джордана Ларссона. Он продержался до 73-й минуты, когда точный удар нанес тамбовчанин Алексей Грицаенко. На 82-й минуте пенальти реализовал футболист "Тамбова" Владимир Обухов.

"Спартак" занимает шестое место, 32 очка. "Тамбов" – на 12-м месте, 28 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Финн Боттас выиграл квалификацию первого в сезоне этапа "Формулы-1"

Финн Боттас выиграл квалификацию первого в сезоне этапа "Формулы-1"

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в дагестанском селе

Макгрегор соболезнует Нурмагомедову в связи с кончиной его отца

Макгрегор соболезнует Нурмагомедову в связи с кончиной его отца

Скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею сезона 2019/20

ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею сезона 2019/20

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу
Российская премьер-лига-2019/20

На матч "Краснодар" – "Зенит" назначен арбитр Карасев

Российским легкоатлетам приостановили выдачу нейтрального статуса

Российским легкоатлетам приостановили выдачу нейтрального статуса

Новые тесты Джоковича и его жены на COVID-19 оказались отрицательными

Российская премьер-лига-2019/20

Матч "Ростов" – "Краснодар" стал самым продолжительным в истории РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');