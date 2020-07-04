"Спартак" проиграл "Тамбову" в домашнем матче РПЛ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:3 проиграли на своем поле "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 36-й минуте Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти, вывел "Спартак" вперед. На 60-й минуте Валерий Чуперка сравнял счет. Через четыре минуты счет стал 2:1 в пользу "Спартака" благодаря голу Джордана Ларссона. Он продержался до 73-й минуты, когда точный удар нанес тамбовчанин Алексей Грицаенко. На 82-й минуте пенальти реализовал футболист "Тамбова" Владимир Обухов.

"Спартак" занимает шестое место, 32 очка. "Тамбов" – на 12-м месте, 28 очков.