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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

"Арсенал" в меньшинстве победил "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" со счетом 1:0 нанес поражение московскому "Динамо" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 17-й минуте точный удар нанес Евгений Луценко.

Больше половины игры "Арсенал" провел в меньшинстве: на 34-й минуте вторую желтую карточку получил Кирилл Комбаров.

Теперь у "Арсенала" 31 очко, команда занимает девятое место. "Динамо", имеющее игру в запасе, находится на восьмом месте (32 балла).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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