"Арсенал" в меньшинстве победил "Динамо" в матче РПЛ
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" со счетом 1:0 нанес поражение московскому "Динамо" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 17-й минуте точный удар нанес Евгений Луценко.
Больше половины игры "Арсенал" провел в меньшинстве: на 34-й минуте вторую желтую карточку получил Кирилл Комбаров.
Теперь у "Арсенала" 31 очко, команда занимает девятое место. "Динамо", имеющее игру в запасе, находится на восьмом месте (32 балла).