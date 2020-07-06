Матч "Спартак" – "Локомотив" будет судить Лапочкин

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Судья Сергей Лапочкин получил назначение в качества главного арбитра центрального матча 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Спартак" и "Локомотив".

Помогать ему, как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, будут ассистенты Антон Аверьянов, Антон Кобзев; резервный судья - Иван Сиденков. За работу на системе видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Кирилл Левников, ассистент - Константин Шаламберидзе.

Матч пройдет 8 июля на спартаковском стадионе "Открытие Арена" и стартует в 20:30 мск.

В настоящее время "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице. Он на 13 очков отстает от досрочно обеспечившего себе чемпионство петербургского "Зенита".

"Спартак" – на седьмом месте, 32 очка.

На остальных матчах тура в качестве главных судей будут работать следующие рефери: 7 июля. "Тамбов" - "Ахмат": судья - Сергей Иванов; "Арсенал" - "Крылья Советов": судья - Михаил Вилков. 8 июля. "Оренбург" - ЦСКА: судья - Алексей Сухой; "Зенит" - "Сочи": судья - Евгений Турбин; "Ростов" - "Уфа": судья - Алексей Еськов. 9 июля. "Урал" - "Динамо": судья - Владимир Москалев; "Рубин" - "Краснодар": судья - Станислав Васильев.