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ЦСКА разгромил "Оренбург" в матче РПЛ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 4:0 нанесли поражение "Оренбургу" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 39-й минуте счет открыл Федор Чалов, на 59-й отличился Никола Влашич, на 78-й – Георгий Щенников. На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте точный удар нанес Иван Обляков.

ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Оренбург" – на последнем, 16-м месте, 23 очка.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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