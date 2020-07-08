ЦСКА разгромил "Оренбург" в матче РПЛ
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 4:0 нанесли поражение "Оренбургу" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 39-й минуте счет открыл Федор Чалов, на 59-й отличился Никола Влашич, на 78-й – Георгий Щенников. На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте точный удар нанес Иван Обляков.
ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Оренбург" – на последнем, 16-м месте, 23 очка.